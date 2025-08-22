Eflani'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Eflani'de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bozarmut Mahallesi'nde Sadık ve Ahmet Demir'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eflani Oman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Muammer Ziya Cebecioğlu - Güncel
