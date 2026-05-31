Karabük'te damat, gelin almaya mehter takımıyla gitti
Karabük'ün Eflani ilçesinde damat Halil Çınar, mehter takımı eşliğinde gelin evine yürüdü. Merasim cep telefonuyla kaydedildi.
Damat Halil Çınar, ilçe merkezinde mehter marşları eşliğinde gelinin evine kadar yürüdü.
Mehteran takımının bayrak ve sancak da taşıdığı gelin alma merasimi, gelin evinin önünde sona erdi.
Çevredekilerin ilgiyle takip ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz