Eflani'de Mantar Toplarken Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti
Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamaya giden 62 yaşındaki Kıyasi Karademir, ormanlık alanda fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri, yapılan kontrollerde Karademir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamaya giden kişi yaşamını yitirdi.
Bedil köyü yakınlarındaki ormanlık alana arkadaşıyla mantar toplamaya giden Kıyasi Karademir (62), bir süre sonra fenalaştı.
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrolde Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Karademir'in cenazesi incelenin ardından Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel