Karabük'te çocuklar ATV arkasına bağlanan kızaklarla karın keyfini çıkardı
Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar ATV arkasına bağlanan kızaklarla kar üzerinde eğlendi. Veliler de etkinliğe katılarak keyifli anlar yaşadı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çocuklar, ATV arkasına bağlanan kızaklarla eğlendi.
İlçe içinde trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlikte çocuklar, kar üzerinde ATV arkasına bağlanan kızaklarla tur attı.
Etkinliğe çocuklarıyla katılan veliler de kızaklara binerek karın keyfini çıkardı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel