Eflani'de çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında, Eflani ilçesi Çamyurt köyünde meydana geldi. Mustafa (75) ve Hatice Piyaz (55) çiftine ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Evin tamamen yanıp kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Piyaz çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.