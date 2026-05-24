AK Parti'li Ala: Devlet Başkanına yönelik saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de" ifadelerini kullandı.

