Efkan Ala'dan Cemal Öztürk İçin Taziye Mesajı

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Giresun Milletvekilimiz, yol arkadaşımız merhum Cemal Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.