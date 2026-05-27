AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarihimizin utanç sayfası 27 Mayıs'ın yıl dönümünde, katledilen milli irade kahramanları Başbakan merhum Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser