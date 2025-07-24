Efkan Ala'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsızlık, doğruluk ve kamu yararı ilkeleriyle görevini özveriyle yerine getiren, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.