Efkan Ala'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, basın emekçilerinin tarafsızlık ve doğruluk ilkeleri ile kamu yararı için yaptıkları özverili çalışmalara dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsızlık, doğruluk ve kamu yararı ilkeleriyle görevini özveriyle yerine getiren, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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