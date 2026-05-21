EFES-2026 Tatbikatında TB-3 SİHA TCG Anadolu'dan Kalktı

EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü gündüz safhası, TB-3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinden kalkışıyla başladı. İzmir Seferihisar'da düzenlenen tatbikata Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılırken, 50 ülkeden 10 binden fazla personel yer alıyor. Gece safhası dün başarıyla tamamlandı.

Türkiye ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına milli unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldı. Gündüz safhası TB-3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan kalkışıyla başladı. Gündüz safhası planlanan senaryolar dahilinde sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
