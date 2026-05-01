EFES-2026 Tatbikatı'nın Mağara, Sığınak ve Tünel Arama Eğitimi İzmir'de gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen Mağara, Sığınak ve Tünel Arama Eğitimi dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir'de başarıyla tamamlandı.

Ege Ordusu Komutanlığının Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası'ndaki eğitim alanında gerçekleşen faaliyete Azerbaycan, Arnavutluk, Kırgızistan, Nijerya, Romanya, Moğolistan, Somali, Kuzey Makedonya ve Suriye olmak üzere 9 ülkeden 93 askeri personel katıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmaya yönelik düzenlenen eğitimde, zorlu arazi şartlarında icra edilecek görevler uygulamalı olarak canlandırıldı.

Senaryonun ilk aşamasında emniyet timi tarafından dron desteğiyle teröristlerin bulunduğu mağara ve çevresinde keşif yapıldı.

Ardından bölgeye sevk edilen yakın emniyet timleri, mağarayı kuşatarak içinde bulunan teröristleri engelleyerek çevre güvenliğini sağladı.

İkinci aşamada arama timi, arama destek, yaralı tahliye ve patlayıcı taşıyan timler mağaraya yönlendirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından güvenlik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü "OZAN" ile mağara güzergahı taranarak şüpheli bulunan noktalar işaretlendi.

Son kontrollerin ardından arama timleri, tatbikatta yer alan özel eğitimli köpek "Abide" ve koruma kalkanı eşliğinde mağaranın girişine kontrollü şekilde yaklaştı.

Bu sırada mağara karşısında konuşlanan ekipler, olası saldırıları önlemek amacıyla baskı atışı gerçekleştirdi.

Mağaraya gönderilen arama köpeğinin çıkmasının ardından timler, sis ve el bombası kullanarak içeri girdi.

Senaryo gereği terörist unsurlar etkisiz hale getirildi, bölge tamamen ele geçirilerek kontrol sağlandı.

Tatbikat kapsamında teröristlerin kullandığı mağara, tünel ve sığınaklar imha edilerek eğitim başarıyla tamamlandı.