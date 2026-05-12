MSB, Efes-2026 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı kapsamındaki bayrak atlayışı faaliyetinden görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Efes-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bayrak atlayışı faaliyetinde 53 bayrağın semalarda dalgalandığı belirtildi.

"51 ülke bayrağı, 2 Türk bayrağı ve Efes-2026 flamasının açıldığı faaliyette, Türkiye, Macaristan ve Azerbaycan personeli aktif atlayış icra etti." ifadesi kullanılan paylaşımda, faaliyete ilişkin görüntüler de yer aldı.