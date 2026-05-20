Aydın'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kardeşköy Mahallesi'nde T.A'nın (36) evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 3 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun