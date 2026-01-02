Haberler

Aydın -Kuruyemişçideki sıra kavgasında bir kişi ağır yaralandı

Aydın -Kuruyemişçideki sıra kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında çıkan sırakavgasında başını kaldırıma çarpan Serkan T., ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili kasiyer gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kuruyemiş dükkanında çıkan sıra kavgasında başını kaldırıma çarpan Serkan T. (46), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri Serkan T. ile bir kadın müşteri arasında kasa sırasında tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak isteyen kasiyer Kenan Ö., Serkan T.'ye sıranın sonuna geçmesi gerektiğini söyledi. Sıra beklemek istemediğini belirten Serkan T.'nin, iddiaya göre, kasiyer Kenan Ö. ve kadın müşteriye küfür ve hakaret ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine kasiyer Kenan Ö. ile Serkan T. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında darp edilen Serkan T., dengesini kaybederek kafasını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Serkan T., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaralının ameliyata alındığı öğrenildi. Şüpheli Kenan Ö., ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor