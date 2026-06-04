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Aydın'da esnaflar ile vatandaşlar arasındaki kavga kamerada: 1'i polis 5 yaralı

Aydın'da esnaflar ile vatandaşlar arasındaki kavga kamerada: 1'i polis 5 yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaflar ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 polis memuru dahil 5 kişi yaralandı. Polis biber gazıyla müdahale etti, kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, esnaflar ile yoldan geçen vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde esnafları ile yoldan geçen vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çeevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaşanan arbedede 4 kişi, darp sonucu yaralanırken, polis memuru İ.A. ise elinden bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olayı yatıştırmaya çalıştığı yer aldı. O

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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