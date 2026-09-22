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Efe Çakmak, Yavuz Sultan Selim'in vefatının 506. yılında marşını Kırklareli'de okudu

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Kırklareli'nde yaşayan müzisyen Efe Çakmak, Yavuz Sultan Selim'in vefatının 506. yılı için bestelediği mehter marşını Kırklareli Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde seslendirdi. Çakmak, marşın Yavuz Sultan Selim için hazırlanan ilk mehter marşı olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde yaşayan müzisyen Efe Çakmak, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim anısına bestelediği mehter marşını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçısı Çakmak, Yavuz Sultan Selim'in vefatının 506. yılı dolayısıyla bestelediği marşı Kırklareli Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde icra etti.

Çakmak, Kültür ve Sanat Evi bahçesinde oluşturulan alanda marşı okudu.

"Marşı büyük bir ihtimam ve titizlikle hazırladım"

Çakmak, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıl önce kaleme aldığı marşı Yavuz Sultan Selim'in vefatının 506. yılında vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tarihe büyük ilgi duyduğunu belirten Çakmak, "Yavuz Sultan Selim'in benim için ayrı bir önemi var. Marşı büyük bir ihtimam ve titizlikle hazırladım. Bugün de Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı ile beraber çalmak ve söylemek nasip oldu. Yavuz Sultan Selim'i vefatının 506. yılında dualarla anıyoruz." diye konuştu.

Çakmak, marşın sözlerini yazarken Osmanlı tarihine yön veren isimleri ve bölge tarihini göz önünde bulundurduğunu vurguladı.

Yavuz Sultan Selim'in hayatında Çorlu, Edirne ve Balkanlar'ın çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Çakmak, şöyle devam etti:

"Marşın sözlerini yazarken sırdaşı, yakın dostu Hasan Can'ı ve padişahın hayatını düşünerek kaleme aldım. Yaklaşık 5 asırdır ilk defa gerçekleşen bir çalışmayı hayata geçirmek bana nasip oldu. Yavuz Sultan Selim'e daha önceden hiçbir mehter marşı hazırlanmamıştı. Yavuz Sultan Selim için hazırladığım bu eser dışında farklı çalışmalarım da var. İnşallah eserimiz tüm Türkiye'de duyulur."

Kaynak: AA
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