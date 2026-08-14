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Edremit'teki orman yangınında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Edremit'teki orman yangınında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün çıkan orman yangınına ilişkin soruşturmada, jandarma tarafından gözaltına alınan Y.Ç. tutuklandı. Şüphelinin taşlardan yaptığı düzenekle ateş yakmaya çalışırken kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu ve alevlerin ormana sıçradığı belirlendi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin soruşturmada, jandarma tarafından gözaltına alınan Y.Ç. (22), tutuklandı.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede ormana sıçradı. Havadan ve karadan yürütülen müdahaleler ile alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda şüpheli Y.Ç.'yi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, taşlardan oluşturduğu düzenekle ateş yakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, büyüyen alevlerin çam ormanına ve zeytin bahçelerine sıçradığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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