Edremit'te Zeytin Bahçesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kırsal Ortaoba Mahallesi'nde zeytinlik bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
