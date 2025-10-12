Haberler

Edremit'te Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi Millet Caddesi'nde park halinde bulunan 10 AIC 621 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Minibüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

Eşini tüfekle vurarak katletti

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Eşini tüfekle vurarak katletti

