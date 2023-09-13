Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki araç cayır cayır yandı. Yangının ilk anları amatör kamera ya saniye saniye ise böyle yansıdı.

Edremit'te park halindeki araç alev alev yandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki araç cayır cayır yandı. Yangının ilk anları amatör kamera ya saniye saniye ise böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yangın Turhanbey Mahallesi'nde bulunan caminin yanındaki çok sayıda aracın park halinde olduğu boş alanda meydana geldi.

10 HG 065 plakalı aracın ön kısmının alev aldığı ve henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ile polis ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin kısa sürede söndürülürken, polisin araştırması sürüyor. Yangının ilk anları amatör kamera ya saniye saniye ise böyle yansıdı.