Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4'ü öğrenci 7 yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, anayola kontrolsüz çıkan bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Edremit- Balıkesir kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan çıkan 10 S 15018 plakalı özel bir koleje ait öğrenci servisi ile Edremit'ten Balıkesir yönüne giden 10 ADA 97 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan S.D., S.D. ve H.D. ile öğrenci servisinde bulunan M.O., D.D., C.Y. ve A.G. isimli öğrenciler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir),

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
