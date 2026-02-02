Haberler

Balıkesir'de kokoreç dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de kokoreç dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kokoreç dükkanında iki motosikletli saldırganın açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kokoreç dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki kokoreç dükkanına, motosiklet ile gelen kasklı 2 kişi, silahla rastgele ateş etti.

Saldırıda, iş yerinde bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
