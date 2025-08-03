Edremit'te Katı Atık Depolama Alanında Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emin Kuyu mevkisinden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi.

Ekipler, katı atık depolama alanında soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasına alıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.