Edremit'te Katı Atık Depolama Alanında Yangın
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emin Kuyu mevkisinden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi.
Ekipler, katı atık depolama alanında soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel