Üye Girişi
Haberler

Edremit'te kanyondan düşen turistin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyonundaki kayalıklardan düşen turist kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Olayda yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Edremit'te kanyondan düşen turistin yardımına itfaiye ekipleri koştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyonundaki kayalıklardan düşen turist kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Altınoluk Mahallesi Şahinderesi kanyonunda meydana geldi. Kayalıklarda yürürken dengesini kaybeden O.A. isimli yabancı uyruklu kadın kanyona düştü. Yardım istenmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanyondan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının belinden ve kafasından yaralandığı hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Güncel

Balıkesir Edremit İtfaiye turist Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title