Edremit'te Çöplük Yangını Tarım Arazisine Sıçradı

Edremit'te Çöplük Yangını Tarım Arazisine Sıçradı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere hızlı müdahale ederek yangını 2 saatte kontrol altına aldı.

1) EDREMİT'TE ÇÖPLÜKTEKİ YANGIN, TARIM ARAZİSİNE SIÇRADI; SÖNDÜRÜLDÜ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çöp döküm sahasında başlayan ve tarım arazisine de sıçrayan yangın, zeytinliklere ulaşmadan 2 saatte söndürüldü.

Edremit'in Eminkuyu mevkisindeki çöplükte, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle aradaki yolun karşı tarafına geçerek tarım arazisine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Ekipler öncelikli olarak tarım arazisindeki kuru otlarda ilerleyen alevlere müdahalede bulundu. Alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Ardından da çöplük kısmındaki yangına müdahale edildi. Alevler 2 saatlik çalışmanın sonucunda tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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