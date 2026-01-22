Haberler

Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınoluk Mahallesi Lise Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
