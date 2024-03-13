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Edremit Belediye Başkanı Süphan Mahallesi'ni Kentsel Dönüşüm Merkezi Haline Getirecek

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Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Süphan Mahallesi'ni ilçenin kentsel dönüşüm merkezi haline getireceklerini belirtti.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Süphan Mahallesi'ni ilçenin kentsel dönüşüm merkezi haline getireceklerini belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında Süphan Mahallesi'ni ziyaret eden Say, vatandaşların taleplerini dinledi, yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Süphan Mahallesi'nin kentin en gelişmiş bölgelerinden biri olduğunu ancak bazı temel sorunların bulunduğunu ifade eden Say, şöyle konuştu:

"Birincisi imar, imarda da kendi içinde iki tane problem oluşmuş. Siz ya da diğer vatandaşlarımız bundan 30-40 yıl önce buralara gelerek bir mülk sahibinden parsel parsel yer almış. Şimdi 55 dönümde belki 40-50 ortak var. Bu tapunun sahibi de belki vefat etmiştir. Burada önce şunu çözeceğiz, kendi aranızda uzlaştığınız zaman bize de bu konuyu çözmek düşüyor. Sizin gibi Süphan'da 5 tane büyük parsel var. Bu da ne demek burada toplamda 300-500 kişi burada mağdur durumda. Biz mi mağdur etmişiz hayır. 30 yıl önce, 20 yıl önce gelmiş. Peki 30 yıl önce, 20 yıl önce burada belediye yok muydu? Vardı ama kimse bu işe el atmamış. Yılların getirdiği sorunlar var burada."

Mahalledeki imar sorunu hakkında da mahalle sakinlerini bilgilendiren Say, "18 uygulaması yapılacaktı, biz 18'in içine koymadık. Kendi aranızda anlaştıktan sonra bizim harita mühendisleriyle uzlaşırsanız biz de sorunları 1 ayda çözeriz. İmar problemleri çözüldükten sonra doğalgaz gelen yerler var, gelmeyen yerler var. Geçen yıl da bir çok sokağa doğalgaz geldi. Bu bölgeyi kentsel dönüşüm merkezi yapacağız. 4 mahalle yazdık, bu mahallelerden biri de Süphan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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