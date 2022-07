Ednan Arslan: Gece Görüşlü Helikopterlerin Envanterimize Gireceğini Söyleyenler Maalesef Gene Halkımızı Yanılttı

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün çıkan yangın gece boyunca sürdü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangın bölgesinde dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Maalesef şu anda sadece yanmasını seyrediyoruz, çünkü gece görüşlü helikopterler henüz buraya gelmedi" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel "Burada ormanın, doğal bitki örtüsü makilerin yanması bizim yüreğimizi dağlıyor. Tek tesellimiz can ve mal kaybı olmaması" derken CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise "Maalesef burası şu an cehennemi yaşıyor. Havadan herhangi bir müdahale yok ve ciddi bir rüzgar var. Rüzgarın etkisiyle ciddi bir yangınla karşı karşıyayız. Gece görüşlü helikopterlerin envanterimize gireceğini söyleyenler maalesef burada gene halkımızı yanılttılar" diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, dün gece yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını takip etti. Oran, Yücel ve Arslan, yangının devam ettiği Ovacık bölgesinde gece saatlerinde yaptıkları açıklamada söndürme çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, şunları söyledi:

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER HENÜZ BURAYA GELMEDİ"

"Otobanımızdaki yangından sonra Ovacık Siteler bölgemizde çıkan, şu anda önünde olduğumuz bölgede ciddi bir yangın ile karşı karşıyayız. Meskün mahallere de çok yaklaştı. İki tane sitemizi tahliye ettik. Maalesef şu anda sadece yanmasını seyrediyoruz, çünkü gece görüşlü helikopterler henüz buraya gelmedi. Hava karardıktan sonra da çalışan helikopterler gitmek durumunda kaldı."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, şöyle konuştu:

"TEK TESELLİMİZ CAN VE MAL KAYBI OLMAMASI"

"Öğle saatlerinde Çeşme'de çıkan bir yangın söndürüldü, şu anda Ovacık bölgesindeki yangın devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ve itfaiye ekipleri şu anda özveri ile çalışıyorlar. Çeşme Belediyesi'nin ekipleri aynı şekilde, Orman Bölge Müdürlüğü aynı şekilde. Burada ormanın, doğal bitki örtüsü makilerin yanması bizim yüreğimizi dağlıyor. Tek tesellimiz can ve mal kaybı olmaması."

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da şu açıklamayı yaptı:

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERİN ENVANTERİMİZE GİRECEĞİNİ SÖYLEYENLER, MAALESEF BURADA GENE HALKIMIZI YANILTTILAR"

"Birinci yangın, Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ama ikinci yangın, Ovacık bölgesinde çıkan, şu an olduğumuz bölge Bedir Koyu civarı, burada bir kızılçam ormanı var, maalesef burası şu an cehennemi yaşıyor. Havadan herhangi bir müdahale yok ve ciddi bir rüzgar var. Rüzgarın etkisiyle ciddi bir yangınla karşı karşıyayız. Şu an için herhangi bir havadan söndürme yok. Ama gece görüşlü helikopterlerin envanterimize gireceğini söyleyenler, maalesef burada gene halkımızı yanılttılar. Orman Genel Müdürlüğü'nün, İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve jandarmalarımızın TOMA'sıyla, ilçe belediye başkanlarımızın katkı ve destekleri ile, onların göndermiş olduğu iş makinalarıyla burada önleme yapılmaya çalışılıyor. Hemen arkamızda Özpamir sitesi var, şu an için oraya yangının sıçramasını engellemek için tüm tedbirler aslınmış durumda."

