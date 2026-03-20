Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayramlaşma

Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Polis Çocukları Koruma ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Edirnekapı Şehitliği'nde bayramlaşma programı düzenledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit polislerin aileleri Edirnekapı'ya geldi.

Kabirler başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar mezarlara karanfil bıraktı.

Dernek ve vakıf görevlileri acılı ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.

İstanbul Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Hamit Arslan, basın mensuplarına, şehitlerin hayrına lokum dağıtmak için mezarlığa geldiklerini söyledi.

Arslan, bir bayramı daha şehitlerin ve kahraman gazilerin fedakarlığıyla, destekleriyle yaşadıklarını belirterek, bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve kahraman gazilere ise acil şifalar dilediğini ifade etti.

Polis Çocukları Koruma ve Yardımlaşma Derneği İstanbul İl Başkanı Orhan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" sürecinde kendilerine her zaman destek olduğu için şükranlarını sundu.

Bu bayramda şehitlerin yanında olmanın mutluluğunu taşıdığını ifade eden Karakaya da etkinliğe destek olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a teşekkür etti.

Mezarlığa gelen vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
