Şehit Ailelerinden Arife Günü Buruk Ziyaret

İstanbul'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret etti.

Şehit yakınları, arife gününde sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı.

Şehitlerin kabirleri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan yakınları, mezarlara Türk bayrağı ve karanfil bıraktı, çiçek dikti. Aileler, mezarların temizliğini ve bakımını da yaptı.

Büyükleriyle birlikte mezarlığa gelen çocuklar da şehit olan yakınları için dua etti.

Hakkari Şemdinli'de mayın patlaması sonucu 2011'de şehit olan Ercan Doğrukartal'ın halası Gülizar Doğrukartal, her bayramın buruk olduğunu, her bayram yeğeninin mezarını ziyaret ettiklerini ve tüm şehitlerin kendi evlatları olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da 2022'de şehit olan Enes Koç'un annesi Emine Koç, önceden günleri saydığını, artık kaç bayram kaç arife olduğunu saymayı bıraktığını dile getirdi.

Oğlunun 19 yaşında şehitlik makamına eriştiğini, bayramın her zaman buruk geçtiğini, ölünceye kadar aynı şekilde devam edeceğini söyleyen Koç, ne söylese özlemini, hasretini dindiremeyeceğini ifade etti.

"Bayramı önceki bayramlar gibi yaşayamıyoruz"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2022'de şehit düşen Halil İbrahim Yiğit'in annesi Nusen Yiğit ise oğlunun mezarına her bayram geldiklerini belirtti.

Yiğit, "Kalbim gönlüm onunla, bayram bizim için çok duygusal, hüzünlü. Bayramı önceki bayramlar gibi yaşayamıyoruz. İzne gelsin, elimizi öpsün hep beraber bayramlaşalım diye beklerken ben onun yanına geliyorum. Burada bayramlaşıyoruz." dedi.

Bazı vakıf ve derneklerin şehit ailelerine ikramda bulunduğu şehitlikte, kabir ziyaretleri devam ediyor.