Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan Su Temini İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan Su Temini İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Güncelleme:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi ile Edirne'ye yıllık 8 milyon metreküp içme suyu sağlanması hedefleniyor. DSİ 11. Bölge Müdürü, projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan su verilmesini sağlayacak Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 7 kilometrelik hatta yürütülen çalışmayla kente yıllık 8 milyon metreküp içme suyu sağlanması planlanıyor.

Bölgede inceleme yapan DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yücegök, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

