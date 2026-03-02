Haberler

Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor

Güncelleme:
Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan yoğun sis, özellikle Edirne'nin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini düşürdü. Tarihi yapılar sis altında kaybolurken, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sis nedeniyle özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok tarihi yapı sis altında kayboldu.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi azaldı.

Yoğun sisin görüldüğü bölgelerde polis ekipleri önlem aldı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
