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Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de yapılan operasyonda 6 kişiye 29 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Tekirdağ'da ise 12 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 140 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram metanfetamin ve 103 sentetik ecza hap bulundu.

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramasında, 29 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 140 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram metanfetamin ve 103 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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