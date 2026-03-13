Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 9 yabancı uyruklu ve Kırklareli'nde 3 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
