Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 7, Kırklareli'nde ise 3 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan yurda giren göçmenleri tespit ederek, işlemlerinin ardından ilgili müdürlüklere gönderdi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran