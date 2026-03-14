Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 6, Kırklareli'nde 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar, ilgili makamlarca işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci