Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 12, Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı. Elde edilen göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili göç idaresine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel