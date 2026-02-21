Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 12, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran