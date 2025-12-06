Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri 6, Kırklareli'nde ise 5 düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim etti.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel