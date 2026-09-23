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Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 21 düzensiz göçmen yakalanarak işleme alındı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 12 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, Kırklareli'nde yakalanan 9 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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