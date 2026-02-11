Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Kırklareli'nde ise Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 2 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ilgili işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

