Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de 6, Kırklareli'nde ise 3 olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri merkeze bağlı Demircihalil köyünde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

