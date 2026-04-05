Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 8 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili göç idarelerine sevk edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, Demircihalil köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı