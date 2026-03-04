Edirne ve Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 4, Kırklareli'nde ise 3 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 4 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran