Edirne ve Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 4, Kırklareli'nde ise 3 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 4 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
