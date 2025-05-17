Edirne ve Kırklareli'nde 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 20, Kırklareli'nde ise 23 göçmen güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek ilgili birimlere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimlerde 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde ise İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

Kerem cephesinden Galatasaray taraftarına isyan
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.