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Edirne ve Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren toplam 32 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne'de 27, Kırklareli'nde ise 5 düzensiz göçmen tespit edilerek ilgili merkezlere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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