Edirne ve Kırklareli'nde 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakalanırken, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmen daha yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel