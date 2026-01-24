Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 15, Kırklareli'nde ise 8 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerin işlemleri tamamlandı ve ilgili müdürlüklere sevk edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel