Edirne ve Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de 13 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yurda girdi, Kırklareli'nde ise 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, ilgili kuruma teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel