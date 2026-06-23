Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran